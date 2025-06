Après-midi réalité virtuelle et jeux vidéo à la médiathèque Marguerite Yourcenar avec 15e en fête 28 juin 2025

Pour garder l’esprit des Jeux de Paris, la Mairie du 15e et ses partenaires organisent 15e en fête du 18 juin au 31 août.

Dans ce cadre, la médiathèque Marguerite Yourcenar vous invite à découvrir des expériences uniques de réalité virtuelle avec ses casques immersifs, qui vous plongeront au cœur d’univers fascinants à 360° dans une salle de réalité virtuelle.

Testez également une sélection de jeux vidéo sur PS5, Xbox Series, Switch, PC ou consoles retrogaming. Que vous soyez passionné ou simple curieux, c’est le moment idéal pour explorer et vous amuser !

Le samedi 28 juin 2025

de 14h00 à 17h00

gratuit

Dans la limite des places disponibles

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-28T17:00:00+02:00

2025-06-28T15:00:00+02:00_2025-06-28T18:00:00+02:00

fin : 2025-06-28T20:00:00+02:00

Plongez dans l’univers passionnant du jeu vidéo et de la réalité virtuelle à la médiathèque Marguerite Yourcenar. Entre technologies immersives et consoles de dernière génération, préparez-vous à vivre des aventures inédites et à partager des moments ludiques en solo ou en groupe !