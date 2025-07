Ateliers d’automassage

Ateliers d’automassage mercredi 30 juillet 2025 .

France Dao vous invite à un moment de bien-être en famille ou entre ami·e·s. Apprenez les techniques simples d’automassage des mains et de la tête, pour favoriser la détente, la concentration et le mieux-être corporel.

Objectifs :

Initier à des pratiques de relaxation douces

Offrir un moment de calme au sein d’un site d’animation

Favoriser l’attention à soi et la prévention santé

Public :

Tout public – adultes, seniors, enfants accompagnés

Le jeudi 02 octobre 2025

de 15h00 à 16h00

Le vendredi 01 août 2025

de 15h00 à 16h00

Le jeudi 31 juillet 2025

de 15h00 à 16h00

Le mercredi 30 juillet 2025

de 15h00 à 16h00

gratuit Tout public.

France Dao vous propose des ateliers bien-être à partager en famille ou entre amis et amies. Au programme : l'apprentissage de gestes simples d'automassage des mains et de la tête, accessibles à toutes et tous.