Tir à l’arc, Zumba, Boccia, Cécifoot… Avec Up Sport

Tir à l’arc, Zumba, Boccia, Cécifoot… Avec Up Sport lundi 7 juillet 2025 .

Animation Stalingrad

Dans le cadre de l’animation du site des festivités Place de la Bataille de Stalingrad, l’association Up Sport ! propose une série d’activités sportives et ludiques ouvertes à tous.

Ces animations, gratuites et accessibles, visent à promouvoir la pratique sportive pour tous dans une ambiance conviviale, inclusive et intergénérationnelle.

Les participant·e·s pourront découvrir et s’initier à des disciplines variées telles que : le tir à l’arc, le Cécifoot, la Boccia, et la Zumba.

Le mercredi 30 juillet 2025

de 15h00 à 18h00

Le mardi 29 juillet 2025

de 15h00 à 18h00

Le lundi 28 juillet 2025

de 15h00 à 18h00

Le mercredi 09 juillet 2025

de 15h00 à 18h00

Le mardi 08 juillet 2025

de 15h00 à 18h00

Le lundi 07 juillet 2025

de 15h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-07T15:00:00+02:00

2025-07-07T15:00:00+02:00_2025-07-07T18:00:00+02:00;2025-07-08T15:00:00+02:00_2025-07-08T18:00:00+02:00;2025-07-09T15:00:00+02:00_2025-07-09T18:00:00+02:00;2025-07-28T15:00:00+02:00_2025-07-28T18:00:00+02:00;2025-07-29T15:00:00+02:00_2025-07-29T18:00:00+02:00;2025-07-30T15:00:00+02:00_2025-07-30T18:00:00+02:00

fin : 2025-07-30T18:00:00+02:00

Date(s) : Up Sport vous propose une série d’activités sportives et ludiques ouvertes à tous, dans une ambiance conviviale, inclusive et intergénérationnelle.2025-07-07T15:00:00+02:00_2025-07-07T18:00:00+02:00;2025-07-08T15:00:00+02:00_2025-07-08T18:00:00+02:00;2025-07-09T15:00:00+02:00_2025-07-09T18:00:00+02:00;2025-07-28T15:00:00+02:00_2025-07-28T18:00:00+02:00;2025-07-29T15:00:00+02:00_2025-07-29T18:00:00+02:00;2025-07-30T15:00:00+02:00_2025-07-30T18:00:00+02:00