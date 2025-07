Découverte des oiseaux du cimetière parisien d’Ivry

Découverte des oiseaux du cimetière parisien d’Ivry dimanche 3 août 2025 .

Découvertes et observations des oiseaux au cœur d’un refuge LPO. Apprenez à observer et repérer les passereaux et autres espèces pour mieux les connaître.

En plus des observations, je vous donnerais des conseils pour secourir la faune sauvage et vous présenterais l’association qui soigne les animaux sauvages blessés ou dans le besoin de soins.

Le dimanche 03 août 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit

5 places

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-08-03T15:00:00+02:00

2025-08-03T15:00:00+02:00_2025-08-03T17:00:00+02:00

fin : 2025-08-03T17:00:00+02:00

Date(s) : Au cimetière parisien d’Ivry, Gaëtan Hachette photographe accompagnateur vous apprend à connaître et photographier les oiseaux, soit 46 espèces visibles comptabilisées au total…2025-08-03T15:00:00+02:00_2025-08-03T17:00:00+02:00



https://gaetanhachette.fr/ +33760144036 gaetanhachette@gaetanhachette.fr https://www.facebook.com/gaetanhach https://www.facebook.com/gaetanhach