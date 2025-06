Paris 2024 : Assurer le plus grand événement sportif de l’histoire EDHEC Paris Paris 1 juillet 2025

Dans le cadre de notre partenariat avec le club Edhec Alumni Risque et Assurances, nous avons le plaisir de vous proposer une plongée unique dans les coulisses d’un défi hors normes : assurer les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Alors que les souvenirs vibrants de Paris 2024 résonnent encore dans les esprits, nous vous invitons à découvrir l’envers du décor de ce moment historique, où chaque décision a dû conjuguer performance, sécurité, innovation et gestion des risques.

15 000 athlètes. 8 millions de visiteurs. 329 compétitions.

Des sites emblématiques, des flux inédits, des risques à anticiper à chaque instant. Paris 2024 a repoussé toutes les limites : humaines, technologiques, logistiques… et assurantielles.

️ Pour nous éclairer, un invité de prestige :

Fabrice Michel-Villaz, Head of Strategic Olympic & Sport Business chez Allianz France, partenaire mondial d’assurances du Mouvement Olympique et Paralympique. Acteur central de l’assurance des grands événements sportifs, Allianz est également partenaire officiel du Championnat FIA de Formule E, de l’Allianz Riviera à Nice et de l’Allianz Arena à Munich.

De la conception du projet aux cérémonies d’ouverture, du broadcasting à la cybersécurité, de la protection des athlètes à celle du public, cet échange vous plongera au cœur d’une question cruciale : comment atteindre “the right balance” entre ambition planétaire et responsabilité totale ?

Une immersion inédite dans les coulisses de Paris 2024

Un éclairage passionnant sur les enjeux assurantiels des grands événements

INFOS PRATIQUES

Lieu : Campus EDHEC PARIS : L’entrée se fera exceptionnellement par le 25 rue Gramont, l’accès habituel au 16-18 rue du 4 Septembre étant actuellement en travaux.

Merci d’arriver avant 20h, heure à laquelle les portes seront fermées au public.

La rencontre sera suivie d’un moment de convivialité pour prolonger les échanges.

Inscription uniquement sur le site internet d’Edhec Alumni. Aucune inscription ne sera prise sur le site internet HEC Alumni.

