9e édition du festival Jardins Ouverts en Île-de-France vendredi 4 juillet 2025.

Jardins ouverts invite une nouvelle fois des artistes de tous horizons à puiser leur inspiration au sein des espaces verts du territoire et propose un vaste éventail d’animations en plein air pour tous les goûts.

Des premières participations remarquables de hauts lieux artistiques sont également au programme de cette 9e édition : la Galleria Continua (77), le Château Éphémère (78), spécialisé dans les arts numériques et sonores, le centre d’art contemporain de Malakoff (92), l’Hôtel d’industrie Mozinor (93), labellisé « Architecture contemporaine remarquable » et la Villa Savoye construite par Le Corbusier (78).

Les 5 et 6 juillet et les 30 et 31 août, marquent le lancement et la clôture de l’événement.

Au programme

Installations artistiques,

Spectacles de théâtre,

Danse,

Cirque,

Concerts,

Lectures,

Expositions,

Projections de films,

Rencontres,

Ateliers culinaires,

Animations pédagogiques,

Visites guidées…

Temps forts de Jardins ouverts 2025

Avec pour vocation de croiser nature et culture, patrimoine et art, la 9e édition de Jardins ouverts présentera des installations artistiques visibles durant toute la période estivale comme les œuvres sculptées dans les troncs de Lélia Demoisy au parc culturel de Rentilly – Michel Chartier (77), les deux Vierges à l’Enfant de Michel Carpentier à la Maison Jean Cocteau (91) ou encore les œuvres en céramique de Raphaël Emine, au Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups – Maison de Chateaubriand (92).

Tout l’été, des animations artistiques et culturelles seront proposées dans des jardins patrimoniaux emblématiques comme le Domaine régional de Villarceaux (95), le Château de Vaux-le-Vicomte (77) ou le Château de Monte-Cristo (78), mais aussi dans des maisons d’artistes à l’instar du Château Rosa Bonheur (77), du parc de la Maison Caillebotte (91), du musée départemental Stéphane Mallarmé (77) ou du musée Jean-Jacques Rousseau (95).

Des lieux qui placent la nature au cœur d’enjeux écologiques, économiques et sociaux seront mobilisés comme V’Île Fertile (75), le Campus de la Transition (77) ou Zone Sensible (93), et la Corniche des Forts (93).

Sans oublier les immanquables de la manifestation : le Potager du Roi (78) – qui accueille une exposition de la Bap ! – biennale d’architecture et de paysage jusqu’au 13 juillet – et la Bergerie nationale de Rambouillet (78), labellisés « Jardins remarquables », le Moulin Leroy (95), les Murs à pêches (93) et la cité-jardin de Champigny-sur-Marne (94), labellisés « Patrimoine d’intérêt régional ».

Une grande variété de jardins participants

Jardins ouverts se déroulera dans différents types de jardins qui se transformeront en scènes ludiques et pédagogiques pour les amateurs de nature :

Patrimoniaux,

Partagés,

Ouvriers,

Collectifs,

Familiaux,

Pédagogiques,

Privés,

Fermes urbaines…



L’occasion d’apprécier la diversité du patrimoine naturel de l’Île-de-France

Malgré son image très urbaine, plus de 78% de la superficie totale du territoire de l’ Île-de-France est en effet occupée par des espaces naturels agricoles et forestiers.

En célébrant les jardins, la Région met en lumière un patrimoine riche et diversifié, qui constitue l’un des moteurs les plus actifs du tourisme, et s’adresse aussi aux citadins qui ressentent la nécessité de renouer avec la terre et la nature.

Cet été encore les Franciliennes et les Franciliens pourront s’évader tout près de chez eux !

Du 5 juillet au 31 août 2025, la 9e édition de Jardins ouverts invite à découvrir autrement plus de 200 jardins franciliens, à l’occasion d’événements culturels en tout genre. Des arts plastiques à la poésie, en passant par le théâtre, la danse, le cirque et la musique, de nombreuses formes d’expression artistique sont au programme.

Du samedi 05 juillet 2025 au jeudi 31 juillet 2025 :

gratuit Tout public.

