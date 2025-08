Môm’À la Maison : Un cahier de vacances pour un été créatif

Un été artistique pour chaque enfant !

Depuis 2001, le Réseau Môm’artre place l’éducation artistique et culturelle au cœur de son engagement social. L’association agit pour que chaque enfant, indépendamment de ses origines sociales, puisse s’épanouir et révéler son potentiel.

Notre nouveau cahier d’activités artistique Môm’À la Maison a pour objectif d’assurer la continuité de la dynamique artistique que nous cultivons tout au long de l’année, même pendant les vacances. Ainsi, ce support accompagne les enfants en leur proposant un espace d’exploration et de créativité tout au long de l’été.

Des activités artistiques à la manière de Nikki de Saint Phalle, d’Arcimboldo, de Pina Bausch et bien d’autres artistes sont réunies dans ce cahier pour inviter les enfants à stimuler leur imagination ! À travers des ateliers inspirés de leurs univers, les enfants ont l’occasion de s’initier ou d’approfondir différentes formes d’art (peinture, stop motion, danse, dessin…). Ces ateliers offrent aux enfants une occasion de développer leur confiance en soi, leur concentration, leur expression personnelle et leur capacité d’adaptation.

Retrouvez Môm’À la Maison en téléchargement gratuit sur notre site : https://momartre.net/cahier-dactivites-vacances/

Merci à nos partenaires Matmut et Bayard Jeunesse pour l’aide dans la réalisation de ce cahier.

Toute l’année, au Réseau Môm’artre, on crée, on imagine, on explore et on s’exprime. Et si cette énergie artistique vous accompagnait aussi pendant les vacances d’été ?

Du lundi 07 juillet 2025 au dimanche 31 août 2025 :

gratuit Public enfants.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-07T02:00:00+02:00

fin : 2025-09-01T01:59:59+02:00

Date(s) :