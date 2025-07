La 18e Traversée de Paris estivale en véhicules d’époque abolit les frontières

La 18e Traversée de Paris estivale en véhicules d’époque abolit les frontières dimanche 20 juillet 2025.

La passion pour les véhicules anciens ne se limite pas à l’hexagone. Partout, les collectionneurs célèbrent le patrimoine automobile. Il n’est donc pas rare que des participants, venus parfois des quatre coins de l’Europe, prennent part aux Traversées de Paris pour profiter de ces moments de partage exceptionnels. Forte de ce constat, Vincennes en Anciennes, organisatrice des traversées de Paris estivale et hivernale, a contacté des équipages ayant fait le périple depuis chez eux lors des précédentes Traversées et leur a proposé de devenir des Ambassadeurs pour représenter leur pays lors de cette 18e édition.

11 pays européens seront représentés. Il s’agit de pays constituant l’Europe au sens géographique du terme. 8 pays en plus de la France ont répondu présent : l’Allemagne, la Belgique, la Hongrie, l’Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suisse, deux autres pays effectueront la Traversée avec des voitures immatriculées en France : l’Italie et le Portugal. Chaque véhicule arborera le drapeau de sa nation.

Pas moins de 700 véhicules de plus de 30 ans (autos, motos, motocyclettes, utilitaires légers, tracteurs, vélos et bus) prendront le départ du parvis sud du Château de Vincennes pour cette Traversée estivale. Le plateau sera riche et divers.

Les parcours des Traversées de Paris ne sont jamais exactement les mêmes. Celui de cet été offrira un périple d’une trentaine de kilomètres entre le Bois de Vincennes et le Bois de Boulogne et passera dans Paris sur la rive gauche. La Terrasse de l’observatoire de Meudn sera le point de convergence de tous les véhicules et de leurs équipages. Un pique-nique les réunira et accueillera les visiteurs (venus à pied et avec leur pique-nique).

Rendez-vous le 20 juillet pour un périple de Vincennes à Meudon.

Le dimanche 20 juillet 2025

de 07h00 à 13h00

gratuit Tout public.

