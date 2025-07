Paris sport dimanches estival : Randonnée

Paris sport dimanches estival : Randonnée dimanche 27 juillet 2025.

Envie de (re)découvrir Paris autrement cet été ? Les Paris Sport Dimanches – Rando vous invitent à marcher à travers les plus beaux itinéraires de la capitale… le tout guidé par les traversées du topoguide Paris à pied de la Fédération Française de Randonnée.

Des parcours accessibles à toutes et tous, encadrés par des animateurs qualifiés, pour mêler activité physique douce et exploration urbaine. C’est gratuit, sans inscription, et en plein air. Rejoignez le mouvement !

Dimanche 27 juillet – Traversée N°2 : Cité Universitaire > Hôtel de Ville

Départ à 10h – RER Cité Universitaire (Topoguide Paris à pied – TP1)

Il n’y a pas que la rive droite qui a ses sommets !

La rive gauche aussi a ses hauteurs… plus discrètes, mais pleines de charme.

Du Parc Montsouris, où culmine la mire sud de Paris, à la Butte aux Cailles et ses ruelles pleines de street art, en passant par la Montagne Sainte-Geneviève et son Panthéon majestueux : un parcours urbain riche en reliefs, en patrimoine… et en surprises.

Dimanche 10 août – Traversée N°1 : Ranelagh > Luxembourg

Départ à 10h – Métro La Muette (Topoguide Paris à pied – TP2)

Des beaux quartiers aux beaux jardins, cette randonnée entre le 16e, 7e et 6e vous emmène de l’élégant jardin du Ranelagh jusqu’au Luco (le célèbre jardin du Luxembourg), en passant par le Champ de Mars, les Invalides et quelques trésors cachés.

Un itinéraire vert et rafraîchissant entre patrimoine et respiration.

Dimanche 31 août – Traversée N°1 : Parc de Bercy > Jardin du Luxembourg

Départ à 10h – Métro Cour Saint-Émilion (Topoguide Paris à pied – TP2)

Un parcours en diagonale à travers l’Est et le Centre de Paris.

Des anciennes halles à vin du Parc de Bercy au calme du Jardin du Luxembourg, vous traverserez le Jardin des Plantes, longerez les Arènes de Lutèce, passerez par le Panthéon et atteindrez le Quartier Latin.

Une promenade entre nature, histoire et littérature.

Dimanche 21 septembre – Traversée N°3 : Place de Clichy > Belleville

Départ à 10h – Métro Place de Clichy (sur le terre-plein central) (Topoguide Paris à pied – TP3)

Place à la « Cordillère de Paris » !

Préparez-vous à une succession de montées et de vues spectaculaires : Montmartre, le « col » de la Chapelle, les Buttes-Chaumont, et enfin la colline du Parc de Belleville.

Un condensé de reliefs urbains pour finir l’été en beauté.

Conseil : venez avec vos affaires de sport, une bouteille d’eau, une serviette et votre bonne humeur.

Inscription Sans inscription préalable, rendez-vous directement sur l’un de nos créneaux Paris Sport Dimanches, dans la limite des places disponibles.

Paris Sport Dimanches, c’est tout l’été l’occasion de pratiquer du sport gratuitement en extérieur, tous les dimanches matins, à 10h, dans les 4 coins de Paris.

Du dimanche 27 juillet 2025 au dimanche 21 septembre 2025 :

dimanche

de 10h00 à 12h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

