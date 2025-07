Gagnez des invitations pour l’ouverture VIP du Beach Club de Mercredi avec Netflix

Gagnez des invitations pour l’ouverture VIP du Beach Club de Mercredi avec Netflix vendredi 1 août 2025.

Paris Plages investit un nouveau site

En août,, on plonge dans l’iconique univers gothique de Mercredi et de la Famille Addams sur la Plage de Mercredi, situé en plein cœur de Paris. Ce lieu éphémère est une version délicieusement macabre d’un Beach Club estival, en plus sombre et plus étrange.

Conçu comme un décor photo vivant, l’espace invite les fans mais pas que, à entrer dans l’univers de la série : bronzage sur transat, beach volley, solo ping-pong, photobooth… Et petit bonus, vous serez aux premières loges pour admirer la vasque qui s’élève à nouveau dans le ciel de Paris. La Plage de Mercredi, enfin un endroit où reposer en paix !…

Programme de la soirée de lancement de « La Plage de Mercredi », le 31 juillet

Un beach club gothique

Des invités et invitées surprises

Des animations effrayantes

Un concert privé

Programme du 1er au 31 août, de 10h à 19h

6 août 2025 , 20h : Visionnage de l’épisode 1 de la saison 2 de Mercredi

13 août 2025, 14h / 16h / 18h : Méditation guidée (1 heure)

13 août 2025, 15h / 17h / 19h : Séance d’acupression (1 heure)

20 août 2025, 16h / 17h / 18h / 20h : Concert de violoncelle (20 min)

27 août 2025, de 15h à 16h : Bingo Drag Mercredi

27 août 2025, 18h00 : concours de cosplay animé par une Drag Queen & Animation photo

Du 1er au 31 août direction La « Plage de Mercredi » pour se détendre et passer un moment convivial à Paris Plages, à l’occasion du retour très attendu de la saison 2 de la série éponyme. La soirée de lancement est prévu le 31 juillet, à vos agendas !

Du vendredi 01 août 2025 au dimanche 31 août 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-08-01T13:00:00+02:00

fin : 2025-08-31T22:00:00+02:00

