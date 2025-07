Courts-métrages : « Ville du monde »

Cet été, l’association Silhouette vous embarque pour un tour du monde… en courts métrages ! Sur le grand écran de la place de la Bataille de Stalingrad, venez découvrir chaque soir une sélection de films courts issus du festival Silhouette, chacun mettant en lumière une ville d’un continent différent. Entre ambiances visuelles surprenantes, bandes-son originales et regards uniques sur les espaces urbains, c’est une véritable plongée dans les imaginaires du monde entier qui vous attend.

Et pour les plus jeunes, des jeux autour du cinéma d’animation seront proposés : l’occasion de découvrir, en s’amusant, les différentes techniques utilisées dans les films jeune public du festival. Tous les courts métrages projetés sont également disponibles en ligne, pour prolonger l’expérience à la maison. Une belle façon de mêler culture, découverte et détente en plein air, portée par l’association Silhouette, en accès libre et gratuit !

Le dimanche 03 août 2025

de 17h00 à 20h00

gratuit Tout public.

