Visite de la basilique Saint-Denis

Visite de la basilique Saint-Denis dimanche 24 août 2025.

Vous croiserez ainsi les plus célèbres rois et reines de France : le roi Dagobert, Clovis, François Ier, Catherine de Médicis, Louis XVI et Marie-Antoinette… Vous voyagerez à travers le temps et découvrirez la grande et la petite Histoire de nos monarques et de notre pays en parcourant cette nécropole royale.

Entre potins, mystères, affaires de cœur, trahisons… la basilique révèle tous ses secrets.

LA NECROPOLE DES ROIS DE FRANCE

Située aux portes de Paris, à Saint-Denis, la Basilique Saint-Denis est célèbre pour être le tombeau des rois et des reines de France.

Laurine vous propose de partir à la découverte de cette basilique cathédrale et de sa crypte à l’occasion d’une visite passionnante et décalée.

Le samedi 04 octobre 2025

de 10h45 à 12h30

Le dimanche 24 août 2025

de 14h00 à 15h45

payant

-enfant et jeune de 25 ans et moins = 18€

-adulte : 29€

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

