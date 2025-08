Visite d’un temple franc-maçon

Visite d’un temple franc-maçon dimanche 14 septembre 2025.

Aujourd’hui, quelle est son influence dans la société ? Quels sont ses combats ?

Au sein du Musée de la franc-maçonnerie à Paris, vous pourrez admirer une importante collection de sceaux, médailles, et autres objets, mais encore différents manuscrits de la plus grande rareté, qui vous seront expliqués. Et EXCEPTIONNELLEMENT, vous aurez la possibilité de pénétrer dans les loges du temple maçonnique, normalement fermées au public, afin d’en comprendre le fonctionnement.

Un parcours de découverte et de réflexion autour de l’identité et de l’histoire des francs-maçons.

Entrez dans un temple franc-maçon et percez le mystère des origines de cet ordre initiatique, son éclosion dans l’Europe occidentale du XVIIe siècle et son apparition en France. Vous verrez comment un effet de mode peut conduire à une réelle envie de repenser l’ordre du monde. Vous passerez en revue les grandes figures, du siècle des Lumières à l’époque contemporaine. Découvrez l’histoire tumultueuse, des Bourbons aux persécutions sous le gouvernement de Vichy, de ses démêlés avec le Vatican au grand schisme de 1877.

Le dimanche 26 octobre 2025

de 14h30 à 17h30

Le dimanche 14 septembre 2025

de 14h30 à 17h30

Le dimanche 05 octobre 2025

de 14h30 à 17h30

payant

18€/pers + ticket d’entrée au musée

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-14T17:30:00+02:00

fin : 2025-10-26T18:30:00+01:00

Date(s) : 2025-09-14T14:30:00+02:00_2025-09-14T17:30:00+02:00;2025-10-05T14:30:00+02:00_2025-10-05T17:30:00+02:00;2025-10-26T14:30:00+02:00_2025-10-26T17:30:00+02:00



https://www.sous-les-paves.com/produit/dans-un-temple-franc-macon/ contact@sous-les-paves.com https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr