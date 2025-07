LE TOURNOI DÉJANTÉ DE LA RENTRÉE QUI VA FAIRE TREMBLER LE PARVIS DE PARIS LA DÉFENSE !

LE TOURNOI DÉJANTÉ DE LA RENTRÉE QUI VA FAIRE TREMBLER LE PARVIS DE PARIS LA DÉFENSE ! mardi 16 septembre 2025.

League of Defense, c’est trois jours de compétition inter-entreprises totalement barrée, du 16 au 18 septembre 2025, en plein cœur de Paris La Défense. 25 équipes de 20 joueurs, soit 500 participants, s’affronteront lors d’épreuves aussi originales que ludiques, inspirées de l’univers du bureau. Les matchs auront lieu durant la pause déjeuner et après 17h ! Ton open space se transforme en team de warriors, tes collègues en gladiateurs du baby-foot humain, et toi, en légende locale du curling de chaise de bureau.

Le but du jeu ?

Dominer l’arène et repartir avec le MUG D’OR. Oui, un vrai mug. Mais en or. Symbolique. Majestueux. Mythique.

Et si tu veux briller, pas de souci : le grand public est invité à venir supporter, manger, et se marrer.

C’EST OUVERT À TOUS !

Pas besoin d’être un athlète, juste d’avoir de la bonne humeur, l’esprit d’équipe et des baskets pas trop lisses.

Spectateurs bienvenus : viens hurler ton amour du sport de bureau depuis les gradins, profite des food trucks, des animations délirantes, et de la grande soirée de clôture le jeudi 18 septembre (remise du mug d’or à 19h, fiesta jusqu’à 22h).

Les inscriptions sont toujours ouvertes !

Les inscriptions des équipes se font sous forme de don pour les Restos du Cœur des Hauts-de-Seine. Et là, on parle de vrai soutien, pas juste de «cocher la case solidaire».

LEAGUE OF DEFENSE REVIENT POUR UNE DEUXIÈME ÉDITION !

Et cette fois, c’est plus grand, plus fou, plus musclé et toujours… plus solidaire, avec cette année les Restos du Cœur des Hauts-de-Seine à l’honneur.

Du mardi 16 septembre 2025 au jeudi 18 septembre 2025 :

jeudi

de 16h30 à 22h00

mardi, mercredi

de 16h30 à 19h30

mardi, mercredi, jeudi

de 11h30 à 14h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-16T14:30:00+02:00

fin : 2025-09-19T01:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-16T11:30:00+02:00_2025-09-16T14:30:00+02:00;2025-09-16T16:30:00+02:00_2025-09-16T19:30:00+02:00;2025-09-17T11:30:00+02:00_2025-09-17T14:30:00+02:00;2025-09-17T16:30:00+02:00_2025-09-17T19:30:00+02:00;2025-09-18T11:30:00+02:00_2025-09-18T14:30:00+02:00;2025-09-18T16:30:00+02:00_2025-09-18T22:00:00+02:00



https://archie.parisladefense.com/event/league-of-defense Parvis de la Défense Parvis de la Défense