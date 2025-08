La TraverSeine 2025

La TraverSeine 2025 dimanche 21 septembre 2025.

Cet événement est coorganisée par le Comité Départemental de Canoë-Kayak des Hauts-de-Seine (CDCK92) et le Comité Départemental de Canoë-Kayak de Paris (CDCK75) avec le soutien du Comité Régional de Canoë-Kayak d’Île-de-France (CRIFCK).

La TraverSeine est l’héritière de la « Coupe Jean Olry » et de la « Traversée de Paris », organisée pour la première fois en 1947.

La TraverSeine est un week-end dédié au canoë-kayak et aux sports de pagaie dont le moment phare est la traversée de Paris intra-muros par la Seine, parcours accessible uniquement en cette occasion.

Distances

15 km – Paris-Sèvres

Loisir – Pour découvrir Paris autrement à bord de votre matériel ou avec les bateaux loués par l’organisation (kayak mono place, biplace et paddle). Ce parcours en canoë-kayak et paddle est ouvert à tous à partir de 12 ans (Accompagné de 12 à 16 ans).

26 km – Sèvres-Paris

Compétition – Le parcours Compétition a pour départ et arrivée le Parc Nautique de l’Ile de Monsieur à Sèvres. Cette boucle de 26 km vous permettra de traverser Paris 2 fois. Ouvert aux canoës, kayaks, pirogues 1 et 2 places pour des pagayeuses et pagayeurs aguerris. Parcours obligatoire pour les grandes embarcations (V6, OC6, C9 et Dragon-Boat).

15 km – Paris-Sèvres

Compétition Jeunes & SUP – Ouvert aux jeunes (de 12 à 18 ans et accompagné de 12 à 16 ans) en canoë ou kayak 1 ou 2 places, et aux paddles sur une distance de 15 km entre le site de PARIS et le Parc Nautique de l’Ile de Monsieur à Sèvres.

Tout savoir sur la course

Modalités de participation

Infos pratiques

La TraverSeine est une occasion unique de traverser Paris par la Seine en Canoë, Kayak, Paddle, Pirogue ou Dragon-Boat. En mode découverte (15km) ou compétition (26km) seul ou en équipe venez découvrir Paris et les Hauts de Seine autrement.

Le dimanche 21 septembre 2025

de 06h30 à 14h30

payant

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-21T09:30:00+02:00

fin : 2025-09-21T17:30:00+02:00

Date(s) : 2025-09-21T06:30:00+02:00_2025-09-21T14:30:00+02:00