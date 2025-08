Vide-Greniers Solidaire par les Conseils de quartier du Marais de la Mairie de Paris Centre

Vide-Greniers Solidaire par les Conseils de quartier du Marais de la Mairie de Paris Centre samedi 27 septembre 2025.

Les habitants du Marais proposent à la vente leurs effets personnels, vêtements, jouets et jeux, livres et DVD. Le produit de la location des stands est destiné au Prolific, un acteur local important du 3e arrondissement. Des dons pourront être faits sur place par les visiteurs. Venez essayer de trouver quelque chose que cherchez.

Participez au vide-greniers organisé chaque année par les Conseils de quartier Marais-Archives et Marais-Place des Vosges. Vous y trouverez peut-être des pépites !

Pour participer en tant qu’exposant (réservé uniquement aux habitants non professionnels), les inscriptions se font à la Mairie de Paris Centre :

● Les jeudis 4, 11 et 18 septembre de 17h à 19h

● Le samedi 6 septembre de 11h à 13h puis de 14h à 16h

● Le samedi 13 septembre de 11h à 13h

Quatrième édition de ce vide-greniers organisé par les Conseils de quartier Marais-Archives et Marais-Place des Vosges, dont le bénéfice des inscriptions sera reversé à l’association Prolific.

Le samedi 27 septembre 2025

de 09h00 à 18h00

Pour obtenir un stand, un chèque de 12 euros est demandé pour valider son inscription. Cette somme est reversée à l’association Prolific.

Tout public.

vide-greniers@marais.conseil-de-quartier.fr