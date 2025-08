Biblis en folie, 2e édition

Biblis en folie, 2e édition vendredi 3 octobre 2025.

La première édition de Biblis en Folie a célébré le rôle essentiel des 15 500 bibliothèques et médiathèques françaises présentes sur l’ensemble du territoire. Passionnés de lecture, familles et curieux ont profité des plus de 2 000 évènements organisés partout en France.

C’est tout naturellement que le réseau des bibliothèques de la Ville de Paris s’associe une nouvelle fois à cet événement national. Découvrez ci-dessous les différents rendez-vous près de chez vous !

Rendez-vous les 3, 4 et 5 octobre 2025 pour célébrer la 2e édition des Journées nationales dédiées aux bibliothèques et aux médiathèques.

Du vendredi 03 octobre 2025 au dimanche 05 octobre 2025 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-03T02:00:00+02:00

fin : 2025-10-06T01:59:59+02:00

Date(s) :



https://biblisenfolie.culture.gouv.fr/