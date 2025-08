Rencontre « Le Japon et moi – Comment allier passion et travail ? »

Rencontre « Le Japon et moi – Comment allier passion et travail ? » samedi 4 octobre 2025.

À travers les témoignages de traducteurs, d’enseignants de japonais, de chercheurs en études japonaises ainsi que de professionnels dans le milieu culturel japonais ou au sein d’entreprises japonaises, nous découvrirons la diversité des chemins professionnels possibles en lien avec le Japon.

Première session :

Samedi 4 octobre 2025 à 15h | Petite salle (rez-de-chaussée)

Durée : 2h | Entrée libre sur réservation à partir du 4 septembre | En français

Intervenants :

Aurélien Estager, traducteur de manga

Camille Lé, chargée de communication de la Villa Kujoyama (participation en ligne depuis le Japon)

Candyce Vandeville, enseignante de japonais

César Castellvi, maître de conférences de l’Université Paris Cité

_____________________________________

Deuxième session aura lieu le mercredi 12 novembre 2025 à 18h.

Grande salle (niveau -3)

Durée : 2h | Entrée libre sur réservation à partir du 4 septembre | En français

Quel parcours professionnel peut-on envisager en apprenant le japonais et la culture japonaise ? Que signifie travailler en lien avec le Japon ? Et comment transformer ses apprentissages ou sa passion pour la culture japonaise en une carrière ? Lors de cet événement destiné aux étudiants, plusieurs intervenants français ayant étudié la langue et les études japonaises viendront partager leur expérience.

Le samedi 04 octobre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit

Réservation en ligne à partir du 4 septembre 2025.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-04T18:00:00+02:00

fin : 2025-10-04T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-04T15:00:00+02:00_2025-10-04T17:00:00+02:00



https://www.mcjp.fr/fr/la-mcjp/actualites/le-japon-et-moi-comment-allier-passion-et-travail https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://x.com/mcjp_officiel