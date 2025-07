Développer sa carrière de compositeur·trice

Développer sa carrière de compositeur·trice jeudi 9 octobre 2025.

Prérequis

Avoir une expérience notable dans la composition de musique de film (documentaires, fiction et animation).

Objectifs

Appréhender les attentes des réalisateur·rice·s et des producteur·rice·s à l’égard des compositeur·rice·s.

Valoriser un univers musical à travers l’ensemble des outils de communication.

Apprendre à mieux communiquer auprès des réalisateur·rice·s et des producteur·rice·s de film.

conscience de son profil de compositeur·rice, de ce qu’il faut mettre en avant ou passer sous silence, avoir les clefs d’une bande démo efficace et organiser son CV de manière à être crédible en tant que compositeur·rice de musique de film cinéma. Diversifier les

genres de film et les profils des réalisateur·rice·s et des producteur·rice·s avec qui travailler afin de mieux vivre de son métier, et être identifié·e par des agent·e·s artistiques, « score producers ». Donner des pistes pour étoffer son réseau et établir une stratégie en cohérence avec sa propre personnalité artistique.

comment utiliser ses atouts (intrinsèques et extrinsèques), les réseaux sociaux, les sites internet, les festivals et les événements cinématographiques pour multiplier ses contacts professionnels et accroitre sa notoriété. Connaitre et avoir des clés pour

intégrer les dispositifs de mise en lumière des compositeur·rice·s (TRIO, CRESCENDO, 3ème Personnage, Émergence, NEXT…). Définir

comment se constituer une dynamique d’investigation et de veille sur le cinéma émergent pour rencontrer les réalisateur·rice·s et producteur·rice·s de demain. Donner des clés pour passer de la recherche d’emploi au luxe de choisir les films sur lesquels on travaille.

Effectif

10 personnes

Une journée pour acquérir une véritable dynamique afin de développer sa carrière dans le cinéma. Agencer et valoriser son CV, sa bande démo, les extraits musicaux à présenter, trouver et exploiter les réseaux sociaux et les sites de ressources cinématographiques, développer ses contacts, trouver et élargir sa famille de cinéma.

Le jeudi 09 octobre 2025

de 10h00 à 17h00

payant

180 euros adhérent·e·s en financement personnel

245 euros non adhérent·e·s et financements externes (France Travail, AFDAS, etc.)

Non éligible au CPF

Pour un financement personnel, il est possible d’échelonner le paiement en plusieurs mensualités.

Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-09T13:00:00+02:00

fin : 2025-10-09T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-09T10:00:00+02:00_2025-10-09T17:00:00+02:00



https://maisondufilm.com/formations/developper-sa-carriere-de-compositeur-rice/ +33140343246 formation@maisondufilm.com https://www.facebook.com/maisondufilm https://www.facebook.com/maisondufilm