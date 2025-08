9e Semaine Parisienne de lutte contre les discriminations

9e Semaine Parisienne de lutte contre les discriminations vendredi 10 octobre 2025.

Pendant plusieurs jours, Paris se mobilise avec une programmation

riche et variée : expositions, conférences, projections, ateliers, débats…

Autant d’occasions d’échanger, d’apprendre et de s’engager pour comprendre les

mécanismes des discriminations, les combattre et surtout construire ensemble

des solutions concrètes.

Portée par la Ville de Paris, en partenariat avec des

associations engagées et des institutions, cette semaine place la lutte contre

les discriminations au cœur de la vie quotidienne des Parisiennes et des

Parisiens, des professionnel·les et de tous les acteur·rices de la société. Cette

semaine est votre moment pour vous informer, débattre, agir et faire entendre

votre voix.

L’édition 2025 met particulièrement l’accent sur les

discriminations dans le monde de l’emploi, un enjeu crucial qui touche des

milliers de personnes et freine l’égalité des chances. Mais au-delà de ce fil

rouge, la Semaine propose des événements qui abordent toutes les formes de

discriminations reconnues par la loi.

Consultez le programme et participez à la construction d’une

société plus juste et égalitaire !

Du vendredi 10 octobre 2025 au samedi 18 octobre 2025 :

gratuit Tout public.

Date(s) :