Lumière & Vision – La Course

Lumière & Vision – La Course samedi 18 octobre 2025.

Le samedi 18 octobre, à Paris (pont Louis-Philippe), prenez le départ de la course solidaire organisée par l’association Prévention Routière.

2 parcours au choix :

• Rallye multimodal (en solo ou en équipe)

• Urban trail 10 km (nocturne)

Rallye multimodal

Marche, vélo, trottinette, rollers, gyroroue, skate… quel que soit votre moyen de déplacement, partez en solo, en famille, entre amis ou entre collègues pour une aventure ludique, à travers les rues de Paris ! Suivez un parcours adapté à tous les âges et tous les rythmes, ponctué de stands d’animations et de sensibilisation répartis dans la ville. À chaque étape, relevez des défis et collectez des points ! Une expérience conviviale et solidaire, où chaque action compte !

Urban trail 10 km nocturne

A la nuit tombée, lancez-vous sur un urban trail unique de 10 km chronométré, le long des quais de Seine, au cœur d’un Paris illuminé. Escaliers, ponts, berges… le parcours vous emmène à travers un décor urbain spectaculaire jusqu’au Jardin des Tuileries, que vous aurez le privilège de traverser de nuit. Avant le départ, participez aux animations de sensibilisation sur le village pour collecter un maximum de points. Un défi sportif et solidaire, où performance et prévention font la paire !

Horaires et tarifs :

Rallye multimodal (16h – 18h45) : 25 € pour les adultes / gratuit pour les mineurs

Urban trail (19h30) : 25 € pour les adultes / 20 € pour les licenciés FFA / gratuit pour les mineurs de plus de 16 ans

Informations et inscription

Après le succès grandissant des trois premières éditions, Lumière & Vision – La Course revient en 2025 pour sensibiliser tous les usagers de la route aux risques liés à la baisse de luminosité à l’automne, et rappeler l’importance de « bien voir et être vu » pour circuler en toute sécurité.

Le samedi 18 octobre 2025

de 16h00 à 22h00

payant

Tarifs :

Rallye multimodal : 25 € pour les adultes / gratuit pour les mineurs Urban trail : 25 € pour les adultes / 20 € pour les licenciés FFA / gratuit pour les mineurs de plus de 16 ans

Participants mineurs : les participants mineurs doivent obligatoirement fournir une autorisation parentale

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-18T19:00:00+02:00

fin : 2025-10-19T01:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-18T16:00:00+02:00_2025-10-18T22:00:00+02:00



https://www.preventionroutiere.asso.fr/course-lumiere-et-vision-2025/ contact-course-lv@preventionroutiere.asso.fr https://www.facebook.com/AssoPreventionRoutiere https://www.facebook.com/AssoPreventionRoutiere