Lancer sa carrière de réalisateur.rice

Lancer sa carrière de réalisateur.rice jeudi 6 novembre 2025.

Prérequis

Avoir des connaissances techniques en matière d’écriture et de dramaturgie.

Objectifs

Comprendre l’importance d’un travail d’écriture régulier, d’affiner sa technique et avoir un regard critique sur ses textes.

Connaître les tendances et les genres produits et avoir des notions d’analyse du marché.

Comprendre le rôle du producteur dans un projet et comment en trouver un.

Découvrir et appréhender des méthodes efficaces pour améliorer sa productivité.

Apprendre à entrer par des voies parallèles : lecteur, ScriptDoctor ou consultant, travail sur des formats différents, etc.

Savoir comment nourrir et développer son réseau et comment pitcher son projet.

Connaître les différents programmes de résidence, de concours et de formations disponibles.

Savoir comment trouver un agent et comment travailler avec lui.elle.

comment se créer des routines de travail efficaces, comment collaborer avec d’autres auteurs, et comment utiliser les différents outils disponibles. Avoir une vision globale du métier, des avantages

et des inconvénients, des écueils à éviter et des obstacles qui seront

rencontrés.

Effectif

14 personnes

Une journée pour obtenir les clés principales afin de développer son métier de scénariste et/ou réalisateur : comprendre et appréhender l’industrie cinématographique et audiovisuelle, comprendre les codes des différents médias, connaître le marché et développer son réseau professionnel, découvrir les outils permettant de mettre en avant des projets percutants et les vendre de manière efficace.

Le jeudi 06 novembre 2025

de 10h00 à 18h00

payant

180 euros adhérent·e·s en financement personnel

245 euros non-adhérent·e·s et financements externes (France Travail, AFDAS…)

Non éligible au CPF

Pour un financement personnel, il est possible d’échelonner le paiement en plusieurs mensualités.

Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-06T11:00:00+01:00

fin : 2025-11-06T19:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-06T10:00:00+02:00_2025-11-06T18:00:00+02:00



https://maisondufilm.com/formations/lancer-sa-carriere-de-realisateur-rice-3/ +33140343246 formation@maisondufilm.com https://www.facebook.com/maisondufilm https://www.facebook.com/maisondufilm