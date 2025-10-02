Paris 2050 : comment la ville s’adapte-t-elle au défi du vieillissement ? La Fabrique de la Solidarité Paris

Paris 2050 : comment la ville s’adapte-t-elle au défi du vieillissement ? La Fabrique de la Solidarité Paris jeudi 2 octobre 2025.

Du 2 au 10 octobre 2025, venez découvrir à la Fabrique de la Solidarité une exposition inédite qui retrace les propositions concrètes pour faire de Paris une ville où il fera bon vivre et vieillir en 2050.

Selon les prévisions, 27 % de la population parisienne aura plus de 60 ans en 2050, soit 5 % de plus qu’aujourd’hui. Cette évolution démographique constitue un défi pour notre Ville, mais aussi une opportunité : celle de faire bouger les lignes, de rendre notre société plus solidaire et de nouer davantage de liens entre les générations. Pour réfléchir à cet enjeu de société, la Ville de Paris a

invité des chercheurs·ses, personnes concernées, étudiant·es, designers, agent·es de la

Ville de Paris à se projeter dans un contexte où les seniors seront plus

nombreux à Paris, dans un environnement modifié par le changement climatique,

les évolutions numériques, les transformations des modes de vie et aspirations

des futures générations de seniors parisiens. Tous se sont mobilisés pour

anticiper les besoins, attentes et aspirations des seniors parisiens de demain

et imaginer les solutions et adaptations nécessaires pour faire de Paris une

ville où il fera bon vivre et vieillir en 2050.

Soirée spéciale d’inauguration

Jeudi 2 octobre 2025 à 18h30.

A la Fabrique de la Solidarité, 8 rue de la Banque.

Une exposition pour imaginer Paris en 2050, face aux défis du vieillissement et du lien entre générations.

Du jeudi 02 octobre 2025 au vendredi 10 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 09h30 à 17h00

gratuit Tout public.

La Fabrique de la Solidarité 8, rue de la Banque 75002 Paris

fabrique-solidarite@paris.fr https://www.facebook.com/lafabriquedelasolidarite https://www.facebook.com/lafabriquedelasolidarite