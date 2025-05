L’Été du Canal revient pour une 18ème édition –, 5 juillet 2025, .

Créé en 2007 par Seine-Saint-Denis Tourisme, l’Été du Canal permet chaque année au plus grand nombre de découvrir la Seine-Saint-Denis et ses richesses grâce à une programmation accessible et ouverte à tous.tes.

Sur le bassin de la Villette, les canaux de l’Ourcq et de Saint-Denis ainsi que sur la boucle nord de la Seine, l’événement incontournable de loisirs et de culture du Nord-Est parisien propose, en partenariat avec 17 villes participantes, des activités pour tous les âges, dont les tant attendues animations emblématiques du festival :

Les navettes fluviales à 1€ le samedi et 2€ le dimanche pour desservir les points d’animation entre Paris et Aulnay-sous-Bois et permettre au plus grand nombre d’embarquer à leur bord.

Les croisières thématiques : street art, gourmandes, musicales ou encore patrimoniales.

Les parcs nautiques des villes à destination des habitants mais pas que !

Les ateliers créatifs et ludiques.

Et pour parfaire cette édition 2025, les organisateurs ont décidé de mettre les petits plats dans les grands en créant deux nouveaux temps forts.

Canal en pagaies, une grande descente du canal de

l’Ourcq entre Sevran et Pantin le samedi 5 juillet 2025. Les

participants sont amenés à naviguer de manière inédite sur le canal à

bord d’un kayak, d’un canoë ou d’un paddle. C’est l’occasion parfaite

pour pratiquer une activité nautique à Paris et qui plus est sur un

canal utilisé exclusivement pour la navigation des bateaux, qui est

arrêté pour l’événement.

Pour replonger dans l’atmosphère des Jeux olympiques de Paris 2024, rendez-vous le dimanche 20 juillet lors de la Grande marche Héritage olympique. Laissez-vous guider du parc de la Villette à la Seine, en passant par le canal Saint-Denis, afin de découvrir les transformations du territoire par le biais d’animations artistiques et gourmandes.

Vous l’aurez compris : l’Été du Canal compte bien faire de votre été une parenthèse enchantée au cœur de la Seine-Saint-Denis !

Du samedi 05 juillet 2025 au dimanche 10 août 2025 :

gratuit Tout public.

https://www.tourisme93.com/ete-du-canal/

