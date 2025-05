Festival du mieux manger : réduire son impact environnemental passe aussi par l’assiette ! –, 7 juin 2025, .

Paris s’engage pour la transition écologique de l’agriculture et

de l’alimentation et pour rendre accessible à toutes et tous une alimentation

durable, locale, de qualité.

En juin, la Ville de Paris réunit les acteurs de l’alimentation et

de l’agriculture durables pour une semaine de festivités et d’animations gratuites, ouverte à tous les

Parisiens et Parisiennes. L’occasion de rencontrer et célébrer celles et ceux qui font bouger le système alimentaire

parisien et qui nourrissent la capitale et d’en apprendre plus sur ce qu’il y a dans nos assiettes et découvrir comment mieux manger à Paris, tout en

dégustant et en s’amusant !

Le programme 2025 est en préparation

Du samedi 07 juin 2025 au samedi 14 juin 2025 :

gratuit

Certaines animations seront sur réservation.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-07T02:00:00+02:00

fin : 2025-06-15T01:59:59+02:00

Du 7 au 14 juin 2025 aura lieu le Festival du mieux manger, le rendez-vous festif et familial de l’alimentation et de l’agriculture durables à Paris.