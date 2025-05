La transformation de Paris sous Haussmann – visite guidée –, 24 mai 2025, .

Nous sommes sous le Second Empire et le projet du « Paris embelli, agrandi, assaini », est lancé. Les travaux donnent une limite à la ville, une forme à son paysage, et c’est le nom du Baron Haussmann qui illustre plus que tout l’identité urbaine et architecturale de la capitale.

Le Paris d’Haussmann, c’est aussi flâner dans les grands magasins qui trônent sur les boulevards, sortir se pavaner à l’Opéra Garnier après avoir « tenu salon » dans son appartement bourgeois ; Une mutation sociale de Paris qui marque le début de l’âge d’or de la bourgeoisie industrielle, un phénomène de gentrification sans précédent.

Décortiquons ensemble cette architecture dite « haussmannienne », observons ses plus beaux monuments, ainsi que le célèbre « immeuble haussmannien », véritable pierre angulaire de ce système urbain. La ville moderne est née, et avec elle tout un mode de vie réputé aux quatre coins du monde.

« Paris sera la capitale des capitales », disait Napoléon III.



C’était il y a 170 ans. L’empereur des Français lançait d’immenses travaux publics voués à assainir la ville et à faire entrer la lumière dans les rues – alors trop étroites et sombres – de la capitale. A cette occasion, Sous Les Pavés vous propose de revivre cette transformation d’envergure pharaonique et de partir à la rencontre du célèbre baron Haussmann dont la renommée est indissociable de Paris.