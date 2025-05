Semaine des Fiertés –, 21 juin 2025, .

Découvrez la Semaine des Fiertés

À l’occasion de ses 25 ans, l’Inter-LGBT organise pour la première fois cette année une semaine entière de fiertés avant la Marche pour visibiliser nos existences et nos luttes !

Du 21 au 28 juin, une série d’événements militants, festifs et culturels prendra la rue, les scènes et les écrans pour affirmer la force et la diversité des parcours LGBTQI+. Fête de la Musique, Course des Fiertés, exposition engagée, soirée politique, projections militantes, drag shows : chaque événement sera une tribune pour nos luttes et nos fiertés, contre les discriminations et pour l’égalité réelle.

La semaine culminera avec la Marche des Fiertés de Paris, immense moment de revendications, de solidarité et de célébration collective.



Nos fiertés sont politiques. Nos luttes sont essentielles. Nos victoires seront collectives.

Du samedi 21 juin 2025 au samedi 28 juin 2025 :

gratuit Tout public.

https://semaine.inter-lgbt.org/

25 ans d’existence, 25 ans de résistance. La Semaine des Fiertés, c’est 7 jours de fêtes, de culture et de performances LGBTQI+ en plein cœur de Paris. Concerts, shows, cinéma, sport… Une explosion de vie et de couleurs !