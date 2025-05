L’art déco à Paris – visite insolite –, 7 juin 2025, .

Durant l’entre-deux-guerres, les courbes de l’Art nouveau disparaissent peu à peu et laissent place aux formes géométriques, symétriques et épurées de l’Art déco. Avec ce nouveau style minimaliste et élégant, les architectes donnent une touche d’éclat à la ville. A cette période, les artistes quittent peu à peu la butte Montmartre pour vivre de nouvelles aventures dans un univers plus urbains et effervescent. Montparnasse devient alors le centre de la vie artistique parisienne, prisé des artistes du monde entier. Picasso, Modigliani ou encore Man Ray fréquentent alors les célèbres cafés tel que le Dôme, la Rotonde, le Closerie des Lilas, le Select…

Replongez dans le Montparnasse des Années folles à l’occasion de cette visite architecturale autour de l’Art déco et partez à la rencontre des Montparnos.

Le dimanche 31 août 2025

de 14h30 à 16h15

Le dimanche 10 août 2025

de 14h30 à 16h15

Le dimanche 13 juillet 2025

de 14h30 à 16h15

Le samedi 28 juin 2025

de 14h30 à 16h15

Le samedi 07 juin 2025

de 14h30 à 16h15

payant

18€/pers

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-07T17:30:00+02:00

2025-06-07T15:30:00+02:00_2025-06-07T17:15:00+02:00;2025-06-28T15:30:00+02:00_2025-06-28T17:15:00+02:00;2025-07-13T15:30:00+02:00_2025-07-13T17:15:00+02:00;2025-08-10T15:30:00+02:00_2025-08-10T17:15:00+02:00;2025-08-31T15:30:00+02:00_2025-08-31T17:15:00+02:00

fin : 2025-08-31T19:15:00+02:00



https://www.sous-les-paves.com/produit/lart-deco-a-paris/ contact@sous-les-paves.com https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr

2025 marque l’anniversaire du premier siècle de l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes !



A cette occasion, Hugo vous propose de découvrir le Paris des Années folles à travers le style Art déco dans le 14eme arrondissement.