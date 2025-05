Pokémon GO Fest 2025 –, 13 juin 2025, .

Après Osaka (Japon) et Jersey City (Etats-Unis), le Pokémon GO Fest arrive à Paris. Pendant un week-end, du 13 au 15 juin 2025, des dizaines de milliers de dresseurs venus du monde entier vont se réunir pour parcourir les rues de Paris et l’élégant parc de Sceaux (Hauts-de-Seine) à la recherche des Pokémons les plus rares !

Au programme :

Une chasse géante dans le Parc de Sceaux (Hauts-de-Seine) et au milieu des monuments les plus iconiques de la capitale ;

Des rencontres entre dresseurs passionnés ;

La possibilité de rencontrer l’insaisissable Pokémon Steam ;

L’apparition du Pokémon mythique Volcanion.

Des lieux iconiques pour partir à la recherche de Pokémon

Dans Paris, les explorateurs pourront suivre des Routes officielles dans le jeu. Ces parcours guideront les Dresseurs vers des monuments parisiens emblématiques et des joyaux cachés qui mettent en valeur la beauté et les mystères de la ville.

Dans le Parc de Sceaux, les joueurs pourront rencontrer des mascottes de Pokémon et d’éminents entraîneurs, participer à des batailles PvP (Joueurs contre joueurs), se détendre dans les salons d’équipe et repartir avec des articles exclusifs.

Une aventure à la carte

Les Dresseurs qui achètent un billet passeront leur journée entre l’exploration du parc de Sceaux et l’aventure dans Paris, tout en profitant d’un gameplay inédit pendant les deux parties de la journée.

Expérience du Parc – matin

Avec un billet pour l’expérience parc de Sceaux, vous passerez la première partie de votre journée dans le parc de l’événement avant de vous rendre à Paris pour vivre une seconde session de gameplay exclusive.

Horaires séance parc du matin : 9h-13h.

Expérience du Parc – après-midi

Avec un billet pour l’expérience Parc de Sceaux l’après-midi, vous débuterez la journée par la découverte de Paris, puis vous vous rendrez au parc pour une nouvelle expérience de gameplay exclusive.

Horaires séance parc de l’après-midi : 14h-18h.

Le dimanche 15 juin 2025

de 09h00 à 18h00

Le samedi 14 juin 2025

de 09h00 à 18h00

Le vendredi 13 juin 2025

de 09h00 à 18h00

payant

Accès anticipé (jusqu’au 02/04/2025) : 22 €

Tarif classique : 27 €

NOTE : un compte Pokémon GO est nécessaire pour se rendre sur la billetterie et se procurer des billets.

Tout public.

Avis à tous les Dresseurs ! En juin, le Pokémon GO Fest, le plus grand rendez-vous Pokémon GO de l’année, fait étape dans la capitale.