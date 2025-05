61e Foire internationale de la Photo –, 7 juin 2025, .

La photographe FLORE sera l’invitée d’honneur de la Foire cette année, artiste franco-espagnole vit et travaille entre Paris et son ateliers dans les Hauts-de-France. Elle occupera la Maison des photographes et de l’image et présentera la série Les rêveries de Lavinia.

D’autres expositions seront proposées : dans certaines rues de la commune dans le cadre du concours « Les Biévrois aiment la Photo« , une exposition Temps de Pluie sur le stand du Photoclub Paris-Val-de Bièvre, Arnaud Vareille présentera sa série Carpaccio au Mille Feuilles.



Les rencontres de Bièvres sont des conférences qui permettent des échanges, elles sont animées par des professionnels de l’image sur des thèmes ayant trait à la technique, à l’art, aux voyages…

De nombreuses animations seront organisées comme les lectures de portfolios, le studio éphémère ou un concours photographique … La Foire est un incontournable pour les amateurs de photographie.

Du samedi 07 juin 2025 au dimanche 08 juin 2025 :

dimanche

de 08h00 à 18h00

samedi

de 13h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-07T16:00:00+02:00

2025-06-07T14:00:00+02:00_2025-06-07T20:00:00+02:00;2025-06-08T09:00:00+02:00_2025-06-08T19:00:00+02:00

fin : 2025-06-08T21:00:00+02:00

Depuis 1964, la Foire internationale de la Photo, créée par Jean et André Fage, organisée par le Photoclub Paris-Val-de-Bièvre avec le soutien de la Commune de Bièvres a su suivre les évolutions de la photo. Elle demeure le rendez-vous incontournable des collectionneurs et amateurs, reconnue pour son marché de l’occasion et des antiquités photographiques, son marché du neuf et des services, son marché des artistes, ses conférences et ses expositions de photographes. La Foire se développe sous de multiples facettes tout en se réinventant avec des offres étendues. Elle accueille près de 250 exposants chaque année.