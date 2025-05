Balades patrimoniales (3/3) : des Halles centrales au Pavillon Baltard –, 22 juin 2025, .

La Direction de la Jeunesse et des Sports vous propose des balades patrimoniales organisées dans le cadre de l’évènement « Baltard, visible et invisible » mis en place et impulsé par le cabinet de Karen Taïeb, adjointe à la Maire de Paris en charge du patrimoine, de l’histoire de Paris et des relations avec les cultes.

Point d’orgue de notre série sur le thème de Victor Baltard, cette longue marche de 12 kilomètres évoquera les Halles centrales conçues par ce dernier.

Nous partirons des Halles et emprunterons un itinéraire verdoyant pour rejoindre le pavillon Baltard à Nogent-sur-Marne. Un parcours pédestre anniversaire somptueux !

Un rendez-vous sportif et culturel à ne pas manquer !

Le dimanche 22 juin 2025

de 08h00 à 13h00

gratuit

L’inscription est gratuite mais obligatoire.

Une fois l’inscription effectuée, nous vous communiquerons le lieu de rendez-vous par mail.

Les inscriptions sont ouvertes environ 15 jours avant l’évènement.

Public jeunes et adultes.

Participez à une marche urbaine qui met en lumière l’œuvre de Victor Baltard à Paris.