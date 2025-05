Le Paris des sorcières – visite insolite dans le Marais –, 31 mai 2025, .

Partez à la rencontre de nombreux personnages qui ont marqué l’Histoire de Paris. Ainsi vous découvrirez les destins extraordinaires de Jeanne la Cordelière, qui pouvait retrouver miraculeusement un objet perdu ou volé, mais aussi de mages venus au secours du roi fou Charles VI, ou encore de diseuses de bonne aventure et tireuses de cartes, ainsi que des terribles empoisonneuses aux rites satanistes. Toutes ces sorcières ont un funeste point commun : elles connurent une fin tragique.

Et gare à vous, il est fort probable que vous croisiez le Diable, indissociable de la sorcière, lors de votre balade !

Hugo, passionné par le sujet, posera un regard critique sur ces personnages insolites, de la création de leur image maléfique à leur procès et disparition sur le bûcher.

Une déambulation dans le vieux Paris, à l’affût de son architecture atypique et de ses lieux encore tenus secrets, qui réjouira petits et grands !

Le vendredi 04 juillet 2025

de 19h00 à 20h45

Le dimanche 03 août 2025

de 14h30 à 16h15

Le samedi 30 août 2025

de 14h30 à 16h15

Le dimanche 29 juin 2025

de 14h30 à 16h15

Le dimanche 08 juin 2025

de 14h30 à 16h15

Le samedi 31 mai 2025

de 14h30 à 16h15

payant

18€/pers

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-05-31T17:30:00+02:00

2025-05-31T15:30:00+02:00_2025-05-31T17:15:00+02:00;2025-06-08T15:30:00+02:00_2025-06-08T17:15:00+02:00;2025-06-29T15:30:00+02:00_2025-06-29T17:15:00+02:00;2025-07-04T20:00:00+02:00_2025-07-04T21:45:00+02:00;2025-08-03T15:30:00+02:00_2025-08-03T17:15:00+02:00;2025-08-30T15:30:00+02:00_2025-08-30T17:15:00+02:00

fin : 2025-08-30T19:15:00+02:00



https://www.sous-les-paves.com/produit/le-paris-des-sorcieres-visite/ contact@sous-les-paves.com https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr

Des sorcières à Paris ? Dans les contes de fées, nous direz-vous. Et pourtant elles ont bien foulé les pavés de notre belle capitale, au Moyen Âge comme à la Renaissance ou au siècle du Roi Soleil.