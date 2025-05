L’Art Nouveau à Paris : visite guidée dans les pas d’Hector Guimard –, 25 mai 2025, .

En France, on parla alors du « style Guimard » ou encore du « style métro », en référence aux célèbres entrées organiques du métro parisien, conçues par cet architecte visionnaire. Inspiré des figures fantasmatiques du néogothique, ce mouvement artistique libéra les codes esthétiques à travers toute l’Europe, rompant avec les conventions passéistes.

Venez découvrir les plus belles œuvres d’Hector Guimard et plongez dans l’atmosphère de la Belle Époque. Levez les yeux pour admirer les courbes inspirées de la nature, les animaux fantastiques et les matériaux somptueux qui ornent les façades des plus beaux immeubles du XVIe arrondissement.

Le samedi 09 août 2025

de 14h30 à 16h15

Le samedi 12 juillet 2025

de 14h30 à 16h15

Le samedi 14 juin 2025

de 14h30 à 16h15

Le dimanche 25 mai 2025

de 14h30 à 16h15

payant

18€/pers

Public jeunes et adultes. A partir de 11 ans.

Au crépuscule du XIXe siècle, Hector Guimard dévoila aux Parisiens les courbes luxuriantes de son univers singulier. Chef de file de la plus grande révolution plastique du siècle, l’Art Nouveau, il marqua son époque de manière indélébile.