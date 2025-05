Soirée de sensibilisation au risque d’inondations dans le 16e –, 14 mai 2025, .

Comment fonctionne une

crue ? Paris risque-t-elle d’être inondée ? Quels impacts hors des

zones inondables ? Comment réagir pour se protéger et protéger les

autres ? Le temps d’une soirée, plongez dans le quotidien fictif de Paris les

pieds dans l’eau !

Le 14 mai à 18h30, chaque mairie

d’arrondissement* invite les Parisiennes et les Parisiens à vivre une soirée

dédiée à la préparation face aux risques d’inondation. En 2 heures, découvrez

si vous vivez dans une zone inondable et quelles peuvent être les conséquences

d’une crue sur la vie quotidienne, les transports, ou encore

l’approvisionnement en eau ou en électricité. Apprenez à composer votre kit

d’urgence et retenez les gestes à adopter pour protéger vos proches, votre

logement ou votre commerce !

La soirée, alternant entretiens vidéo, faux

journaux télévisés et échanges avec la salle, vous permettra de savoir ce qu’il

faut faire avant, pendant et après une crue.

Le mercredi 14 mai 2025

de 18h30 à 20h30

gratuit

Le lien vers le formulaire d’inscription :

Tout public.

https://www.paris.fr/evenements/tous-prepares-tous-proteges-decouvrez-le-programme-pour-avoir-les-bons-reflexes-en-cas-d-inondation-de-la-seine-84719

