En juin 2025, la balade vidéo « KASHINK dans le 20ème » s’ouvre à tous dans le bas de l’arrondissement: muni d’un dépliant avec plan et de son téléphone, chacun peut revenir sur les traces laissées par KASHINK dans son quartier et découvrir, à travers 8 vidéos, l’histoire qui la relie à ces lieux. Un parcours à effectuer le dimanche pour profiter de toutes les peintures réalisées sur des rideaux de fer.

Le dépliant papier est disponible à la Médiathèque Marguerite Duras, dans les bibliothèques du quartier (Louise Michel, Assia Djebar) et à la Mairie du 20ème arrondissement.

Un plan interactif est disponible sur le site www.kashink20e.fr

En savoir plus sur KASHINK

KASHINK est le nom d’artiste de Maëva Martinez, street artiste née dans le Gard et qui a acquis une renommée internationale en 2012 pour sa série 50 cakes of gay où elle peint 300 gâteaux de mariage dans neuf pays. Le Huffington Post l’inclut en 2014 dans la liste des 10 femmes street artistes meilleures que Banksy. Elle figure en 2022 dans l’expo rétrospective CAPITALE(S) organisée par la Mairie de Paris et en 2024 comme tête d’affiche de l’exposition LOADING au Grand Palais Immersif. Elle finit de rédiger un livre de mémoires intitulé Ceci n’est pas une moustache qui retrace son parcours depuis 2012.