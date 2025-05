Paris Gallery Weekend 2025 –, 23 mai 2025, .

Paris Gallery Weekend est gratuit, ouvert à toutes et tous en libre accès. Il vous invite à parcourir les quartiers du Marais, Matignon, Saint-Germain-des-Prés et du Nord-Est parisien, de Saint-Ouen, à Romainville en passant par Belleville

pour découvrir la diversité et la richesse des expositions présentées

dans les galeries participantes. Commencez à planifier votre weekend sur notre site en ajoutant des galeries à vos favoris, créant ainsi votre carte de coups de cœur du Paris Gallery Weekend 2025. A découvrir ici : https://parisgalleryweekend.com/parcours/

Tout au long du week-end, les galeries proposeront, entre autres, des rencontres, des vernissages, des brunchs, des performances, des signatures, que vous pouvez dès à présent retrouver sur l’agenda en ligne du Paris Gallery Weekend. A découvrir ici : https://parisgalleryweekend.com/agenda/

Lancée en 2024, l’initiative des Cartes blanches

fait son retour cette année. Les galeries sollicitent une personnalité

du monde de l’art ou de la culture pour concevoir une programmation

unique et inédite. A découvrir ici : https://parisgalleryweekend.com/cartes-blanches/

Pour cette 12e édition, une nouvelle initiative est lancée avec les Zooms sur,

un concept inédit développé en partenariat avec un organisme culturel.

Ces parcours thématiques vous permettront de découvrir les galeries sous

un nouvel angle, en fonction de vos centres d’intérêt. Pour cette première édition nous vous proposons des zooms dédiés à la photographie, à la sculpture, au dessin, aux artistes femmes, à l’art moderne, la scène émergente ou encore à la scène africaine et à la scène latine. A découvrir ici : https://parisgalleryweekend.com/zooms/

Vous pourrez aussi préparer votre visite en vous inspirant des Coups de cœur de nos ambassadeurs. Cette année, laissez-vous guider par leur regard et leurs

recommandations. A découvrir ici : https://parisgalleryweekend.com/selection/

Du vendredi 23 mai 2025 au dimanche 25 mai 2025 :

dimanche

de 14h00 à 18h00

vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-05-23T14:00:00+02:00

2025-05-23T12:00:00+02:00_2025-05-23T20:00:00+02:00;2025-05-24T12:00:00+02:00_2025-05-24T20:00:00+02:00;2025-05-25T15:00:00+02:00_2025-05-25T19:00:00+02:00

fin : 2025-05-25T21:00:00+02:00



https://parisgalleryweekend.com/ organisation.pgw@comitedesgaleriesdart.com https://www.facebook.com/ParisGalleryWeekend/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ParisGalleryWeekend/?locale=fr_FR Paris Gallery Weekend – Site internet Paris Gallery Weekend – Site internet

Le Comité Professionnel des Galeries d’Art est heureux d’annoncer que la nouvelle édition du Paris Gallery Weekend se tiendra du 23 au 25 mai 2025.



Ouvert à toutes et tous, gratuit et libre d’accès, cet évènement vous invite à la découverte des galeries parisiennes.