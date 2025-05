Avant-premières ! 10e édition : 28 films en avant-premières dans les cinémas indépendants parisiens –, 1 juillet 2025, .

La dixième édition d’Avant-premières ! se déroulera du 1er au 10 juillet 2025. Ne manquez pas ce temps fort culturel et cinématographique qui éclairera Paris pendant 10 jours !

L’occasion de découvrir des films en avant-première, des ressorties de grands classiques du cinéma et des films jeunes publics. Petits et grands auront donc l’occasion de découvrir avant tout le monde les films immanquables de l’été et de la rentrée prochaine, mais aussi de participer à une tombola-anniversaire dans les cinémas indépendants de la capitale. Des invités marquants des dernières éditions célébreront aussi à leur manière ce festival de l’indépendance.

Chaque salle présentera un film en adéquation avec sa ligne éditoriale, en présence des équipes des films, de spécialistes du cinéma et de nombreuses animations, dans une ambiance chaleureuse et avec l’accueil convivial qui caractérise nos cinémas.

Cette manifestation est soutenue par la Ville de Paris, la Région Île-de-France, la DRAC Île-de-France, le Centre National du Cinéma et de l’Image Animée et Audiens.

Du mardi 01 juillet 2025 au jeudi 10 juillet 2025 :

payant Tout public.

https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://www.facebook.com/cipparis https://www.facebook.com/cipparis

