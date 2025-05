Juliette Gelli ~ X Downtown Périgord / B.P.M. –, 7 juin 2025, .

Performances sonores et installation déambulatoire, 2025

Si les films quittent les salles de cinéma pour être vus en plein air dans cette Nuit Blanche, la boum quitte quant à elle les clubs et les appartements privés pour envahir la rue. Dans une époque marquée par l’isolement, Downtown Périgord transforme la fête en une expérience de conscience collective. Au cœur de cette célébration : un sound system ambulant, inspiré des cultures populaires de Kingston, où la musique fut un outil de lutte sociale et d’émancipation. En symbiose avec ce système son, Juliette Gelli, artiste multimédia et scénographe notamment de Flavien Berger, imagine une œuvre lumineuse. De grands tableaux étincelants et tortueux deviennent tour à tour dessins de lumières, architectures clignotantes et surfaces tournoyantes. De loin, ces feux follets sur roues font signal. De près, ils rythment visuellement la danse. Toutes les heures, une pause suspend le trajet dansant et laisse place à des « quart d’heure américain » : une boule à facettes surgit, projetant ses éclats sur les façades alentour.

Juliette Gelli ~, artiste multimédia, graphiste, scénographe et designer, développe une pratique mêlant installations plastiques et mécaniques à la fabrication d’images, autour d’effets spéciaux IRL (« dans la vraie vie ») prenant forme autant dans des espaces d’expositions que sur des scènes de spectacle ou sur des pochettes d’album.

Downtown Périgord est un « party crew », une association d’artistes pluridisciplinaires spécialisée dans des domaines tels que la sonorisation, le DJing, la vidéo et le graphisme. Le collectif mêle musique populaire et underground pour des sets fédérateurs.

Informations sur la circulation routière lors de cet événement : Du samedi 7 juin à partir de 17h au dimanche 8 juin, 4 heures du matin :

– Fermeture de la circulation voiture du quai de Valmy (entre la rue Louis Blanc et la rue de Lancry) et du quai de Jemmapes (entre la rue Louis Blanc et la rue de la Grange aux belles)

– La traversée du canal Saint-Martin sera fermée rue de Lancry et possible, mais très perturbée, sur le pont Louis Blanc. Il est recommandé, pour les automobilistes, d’emprunter un autre itinéraire.

—–

Sound performance and ambulatory installation, 2025

As films leave cinemas for the open air during this Nuit Blanche, the boom escapes clubs and private apartments to take over the streets. In an era marked by social isolation, Downtown Périgord transforms partying into a shared, collective experience. At the heart of this urban celebration: a mobile sound system, inspired by the vibrant street cultures of Kingston, where music was once a tool for resistance and emancipation. In symbiosis with this soundscape, Juliette Gelli, multimedia artist and scenographer (notably for Flavien Berger), creates a luminous installation. Large, shimmering and swirling surfaces—part painting, part architecture—light up the streets. From a distance, they resemble glowing will-o’-the-wisps on wheels; up close, they become visual rhythms guiding the dance. Every hour, the parade pauses for an « American quarter-hour »—a nod to a club tradition: a glittering disco ball emerges, scattering light across the façades and drawing a temporary constellation over the city.

Downtown Périgord is a multidisciplinary “party crew” bringing together artists from across the creative spectrum: DJs, sound engineers, VJs, and graphic designers. Their sets blend popular and underground sounds to spark unity through movement and music.

Juliette Gelli is a multimedia artist, designer, scenographer and graphic artist. Her practice mixes mechanical and sculptural installations with visual experimentation. Whether in galleries, concert venues or album artwork, her work explores the magic of IRL (in-real-life) effects—real-time, real-space illusions.

Location:

Canal Saint-Martin

Quai de Valmy & Quai de Jemmapes, Paris 10th arrondissement

Traffic information during this event From Saturday, June 7 at 5:00 PM to Sunday, June 8 at 4:00 AM :

– Road traffic will be closed on Quai de Valmy (between Rue Louis Blanc and Rue de Lancry) and Quai de Jemmapes (between Rue Louis Blanc and Rue de la Grange aux Belles)

– Crossing the Canal Saint-Martin will be closed at Rue de Lancry and possible, but highly disrupted, on the Louis Blanc bridge

Drivers are advised to take an alternative route.

Le samedi 07 juin 2025

de 19h00 à 02h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-07T22:00:00+02:00

2025-06-07T20:00:00+02:00_2025-06-07T03:00:00+02:00

fin : 2025-06-08T05:00:00+02:00

Boum Phosphorescente Mobile, Brigade Performative Militante, Bisous Par Milliers…