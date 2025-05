6e édition du festival Nuits des Forêts –, 6 juin 2025, .

Découvrez toute la programmation ici :

Chaque année, l’appel de la forêt grandit. Lieux de refuge et de ressourcement où de nombreux Français pratiquent des activités sportives, ludiques, de détente ou de bien-être, elles sont aussi à la croisée de nombreux débats de société. Portées par l’envie de rapprocher les citoyens des forêts proches de chez eux, publiques comme privées, et de fédérer une grande diversité d’acteurs autour des enjeux majeurs auxquels les forêts sont aujourd’hui confrontées, les Nuits des Forêts s’inscrivent dans une démarche sensible et conviviale pour mieux découvrir, partager et s’émerveiller aux côtés de ceux qui font la forêt.

Après le succès des éditions précédentes, Le festival des Nuits des Forêts est de retour du 6 au 22 juin dans plus de 250 forêts, publiques comme privées, en France métropolitaine, en Guyane, à la Réunion, pour la première fois à Mayotte, mais également dans 7 pays à l’international.

Ce festival a pour objectif d’inviter le public, petits et grands, à (re)découvrir la forêt proche de chez lui tout en le sensibilisant à l’importance de la forêt et à ses enjeux. L’occasion également de découvrir la diversité des activités que l’on peut pratiquer en forêt et d’aller à la rencontre de celles et ceux qui contribuent à leur entretien et leur protection.

Pendant 17 jours, des centaines d’événements gratuits et ouverts à tous sont organisés avec comme objectif de rapprocher les citoyens des forêts proches de chez eux. Pour cela, le festival propose une programmation riche, pédagogique et respectueuse de l’environnement (avec des interventions artistiques sobres et locales) pour mieux découvrir, partager et s’émerveiller aux côtés de ceux qui font la forêt.

De jour comme de nuit, spectacles, installations artistiques, veillées, bivouacs, balades guidées par des forestiers… célèbrent la rencontre entre le monde passionnant de la forêt, et celui de la culture et des arts tout en permettant de se reconnecter à la nature.

Les Nuits des Forêts sont aussi un moment privilégié afin de découvrir l’importance des forêts au travers d’expériences sensibles et uniques comme des nuits en bivouac en compagnie de conteurs, d’artistes, de scouts, de sylvothérapeutes…, de rencontres, balades et ateliers encadrés par des professionnels, à la découverte de la faune et de la flore ou encore via la formation aux bons gestes à adopter en forêt. Pour cela l’association Les Nuits des Forêts ont conçu un Guide de la vie en forêt, diffusé gratuitement en amont de l’événement.

Par ailleurs, les élèves, de l’élémentaire au lycée, sont invités à participer aux Nuits des Forêts dans le cadre d’une programmation dédiée.

Les événements des Nuits des Forêts sont majoritairement gratuits et sur inscription.

Du vendredi 06 juin 2025 au dimanche 22 juin 2025

gratuit Tout public.

https://nuitsdesforets.com/edition-2025/

