Cookie Records Festival – 5 juillet 2025

LE THÈME :

COUVRE-CHEF : casquette, bandana, chapeau, couronne, béret, capuche, casque, cornes, etc. Faites votre choix, mais mettez quelque chose sur votre TÊTE !

L’AMBIANCE :

C’est notre anniversaire donc on veut un maximum d’amour. On vous encourage à venir avec un (petit) cadeau que vous pourrez donner à :

– un.e inconnu.e du dancefloor

– un.e artiste

– un membre du staff (sécurité, bar, cuisine, régie lumière, régie son)

– à nousOn prépare évidemment aussi des cadeaux pour vous

*Mais quel âge a Cookie Records ?*

Secret comme les Daft Punk, éternellement jeune comme Monica Bellucci, insaisissable comme Banksy, les mystères qui entourent Cookie Records sont multiples et impénétrables. On a décidé de mener l’enquête et fini par retrouver une date de création du label, située aux alentours du 12 mai 2021.Nous aurons donc 4 ans, 1 mois et 23 jours.

Lineup, activités, jeux et autres joyeuses festivités à venir

Un nouveau système son fabriqué sur-mesure par Farï Sound solution aka Tweak Soundsystem. Ce système son apportera de la chaleur et de la précision sur le dancefloor tout en respectant le lieu et son environnement. L’objectif était de vous proposer un son pur, capable de sublimer chaque set ; du groove de la house aux beats les plus percussifs. Une expérience puissante et immersive en perspective.Oh la Saucisse Food Truck Stands

⋆ Cookie Records Merch (vinyles et Tshirts)

⋆ Cookie Records Tatoos

⋆ Emerald (bijoux orchidées)

⋆ Gab VintageÀ Bobigny, la Prairie du Canal, portée par l’association La SAUGE, s’est imposée depuis 2017 comme un open air incontournable en Île-de-France. Ancienne friche industrielle dédiée aux mobylettes, elle s’est transformée en l’une des premières fermes urbaines de France, devenant aujourd’hui une référence inspirante pour de nombreux autres projets… Ou comment faire de la transition écologique de manière joyeuse et festive. Venir à la Prairie

La Prairie du Canal, 55 rue de Paris 93 000 BOBIGNY ; sur la ligne 5, arrêt Pantin Bobigny Raymond Queneau, puis longer le canal pendant 15 minutes, vous y êtes! (attention, Google dit de prendre la N3, mais la balade est plus sympa si vous longez le Canal de l’Ourcq). Sinon comptez une heure de balade depuis la place Stalingrad en longeant le canal de l’Ourcq !Viens partager ce moment avec nous, on a hâte de t’y retrouver ! Partenaire média | Pioche MAGAZINE

*MANIFESTE DE COOKIE RECORDS* :

COOKIE AIME SORTIR. COOKIE AIME DANSER. COOKIE AIME SOURIRE.

COOKIE AIME SE FAIRE DE NOUVEAUX AMIS. COOKIE AIME RASSEMBLER.

COOKIE EST BIENVEILLANT. COOKIE AIME LA MAGIE DES SAISONS, LES PLANTES, ET LE CHANT DES OISEAUX LE MATIN AU RÉVEIL. COOKIE AIME LES VACANCES. COOKIE AIME LE SURF, LE BRÉSIL, ET LA PEINTURE.

VIVE LES PÉPITES. VIVE COOKIE RECORDS !

Du samedi 05 juillet 2025 au dimanche 06 juillet 2025 :

payant Tout public.

https://shotgun.live/events/cookie-records-la-prairie-du-canal-2

Cookie records fête son anniversaire à la prairie du canal.