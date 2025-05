Festival Le Printemps des Rues – 28e édition –, 24 mai 2025, .

Nous sommes ravi.e.s de vous annoncer le retour du Printemps des Rues pour sa 28e édition !

Les samedi 24 et dimanche 25 mai prochains, Le Printemps des Rues vous invite à découvrir différents spectacles d’arts de rue, gratuits et ouverts à toustes dans les 10e, 18e et 19e arrondissements de Paris.

Au programme : clown musical, cirque, danse, théâtre, marionnettes, jonglage, bulles de savon et bien plus encore…

À travers les mots, le corps, la musique ou des images, les artistes nous présentent un éventail de solutions pour échanger, se comprendre, se lier et appartenir à une communauté ; de la naissance au grand âge, des plus intégré.e.s aux minorités, des déclarations publiques aux confidences intimistes, du brouhaha au silence. Écoutons-les !

Nous sommes impatient.e.s de vous retrouver pour ce rendez-vous artistique, festif et citoyen afin de célébrer le printemps et la créativité des arts de la rue !

Du samedi 24 mai 2025 au dimanche 25 mai 2025 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-05-24T02:00:00+02:00

fin : 2025-05-26T01:59:59+02:00



https://www.leprintempsdesrues.com/ https://www.facebook.com/LePrintempsDesRues https://www.facebook.com/LePrintempsDesRues

