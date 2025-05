Art’R 2025 / « Combustions » par la compagnie Les Souffleurs commandos poétiques –, 18 juin 2025, .

Cela fait maintenant plus de 10 ans, que le Moulin Fondu et Art’R associent leurs forces pour accompagner des projets artistiques audacieux. En 2025, il s’agira de la dernière création des Souffleurs commandos poétiques, avec Combustions une véritable ode à l’amour et aux amants, que l’on pourra découvrir 4 fois dans l’année, en juin mais aussi à l’automne. Pour ce moment clandestin à vivre, nous vous proposons de nous faire confiance, nous vous dévoilerons le lieu de la représentation qu’une fois inscrit.e.s.

Combustions nous plonge dans l’intimité secrète des lettres d’amour des écrivain.e.s s’adressant à leurs amant.e.s. Le spectacle est composé comme un tour de chant. Chaque lettre est accompagnée de son tube d’amour.

Représentations

Les 18 et 19 juin à 22h30 Quelque part dans Paris

Inscription sur communication@artr.fr

Lieu dévoilé après inscription

Connus dans le monde entier en commandos chuchotés, Les Souffleurs commandos poétiques se définissent comme artistes poètes, pensent et expérimentent une « tentative de ralentissement du monde » en inventant un ensemble de gestes, œuvres, installations, écritures, performances et processus contaminants autour d’une pensée poétique du monde.

les-souffleurs.fr

Dans le cadre de l’Association d’Idées pour l’Espace Public avec le Moulin Fondu, CNAREP Garges-lès-Gonesse

Du mercredi 18 juin 2025 au jeudi 19 juin 2025 :

mercredi, jeudi

de 22h30 à 23h30

Du mercredi 18 juin 2025 au jeudi 19 juin 2025 :

gratuit

Inscription obligatoire sur communication@artr.fr

Lieu dévoilé après inscription

Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-19T01:30:00+02:00

2025-06-18T23:30:00+02:00_2025-06-19T00:30:00+02:00;2025-06-19T23:30:00+02:00_2025-06-20T00:30:00+02:00

fin : 2025-06-20T02:30:00+02:00



https://www.facebook.com/profile.php?id=100064806183695 https://www.facebook.com/profile.php?id=100064806183695

Représentations de « Combustions », de la compagnie Les Souffleurs commandos poétiques dans le cadre d’Art’R – Saison des arts de la rue – Printemps 2025.