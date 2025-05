Paris Air Forum – Cnit-Forest Puteaux, 13 juin 2025, Puteaux.

Paris Air Forum Cnit-Forest Puteaux Vendredi 13 juin, 09h00 sur inscription

Paris Air Forum 2025

Face aux crises qui fragilisent nos souverainetés, l’IA s’impose comme un levier clé, entre défis et opportunités. Ces enjeux seront au cœur de la 12ème édition du Paris Air Forum

Pourquoi participer ?

Le Paris Air Forum c’est le plus grand rendez-vous européen des acteurs de l’aéronautique, du spatial et de la défense !

Une journée entière, ponctuée de tables rondes, de conférences et d’ateliers conçus pour décrypter les enjeux actuels et futurs de notre industrie.

Une opportunité pour tous les acteurs économiques de l’aéronautique, du spatial et de la défense de se rencontrer, d’échanger et développer de nouvelles opportunités d’affaires.

Rendez-vous le 13 juin

Au Cnit-Forest, Paris

Inscrivez-vous dès maintenant : Paris Air Forum

ENAC ALUMNI

ENAC Alumni est l’association des diplômés de toutes les formations qu’enseigne l’ENAC que ce soit sur son site de Toulouse, dans les centres mais aussi à l’international. L’association a pour mission d’animer un réseau de plus de 29 000 Alumni et étudiants dans le monde entier.

Que ce soit au travers de sa convention passée avec l’école, de son amitié avec la Fondation de l’ENAC et des différentes associations étudiantes, ENAC Alumni permet à tous ses membres de garder contact avec ses camarades, avec son école mais également d’utiliser le réseau pour développer des opportunités de carrières.

ENAC Alumni c’est :

Une école

+ de 500 diplômés par an

La diversité des formations de nos Alumni avec 30 programmes de formations

Une visibilité internationale : 1/4 de nos étudiants sont étrangers issus de plus de 50 pays différents

Des entreprises partenaires

Des événements toute l’année

la FORCE d’un réseau

Cnit-Forest 2 Place de la Défense 92092 Puteaux Puteaux 92092 Hauts-de-Seine