SAISON 2025-2026 : OUVERTURE DES INSCRIPTIONS Paris-Ateliers Paris 22 septembre 2025

Vous pouvez connaitre votre tarif avant votre inscription, en cliquant ici.

Paris Ateliers propose près de 570 cours hebdomadaires dans plus de 100 disciplines artistiques. Alors n’hésitez plus et faîtes votre choix ! Tous nos ateliers sont disponibles ici.

Vous recherchez une discipline en particulier, vous souhaitez surtout un cours en soirée ou vous voulez trouver un atelier qui soit à proximité de chez vous ou de votre lieu de travail ?

Ateliers à l’année : NOUVEAUTÉS

Et si vous souhaitez vous laisser surprendre, laissez vous tenter par l’une de nos nouveautés avec au choix : Broderie Or, Dentelle aux fuseaux, Dessin initiation, Écriture autobiographique, Monotype – Impressions.

Enfin, des créneaux supplémentaires ouvrent également dans les disciplines les plus sollicitées telles que l’Écriture littéraire, l’Écriture poétique, la Gravure, la Linogravure, les Marionnettes, le Modelage, la Photographie argentique, la Poterie-Céramique, ou la Sculpture sur bois.

Les inscriptions sont possibles durant toute la saison, dans la limite des places disponibles de chaque atelier.

Pour toutes questions concernant le contenu d’un atelier, nous sommes là pour vous répondre au 01 44 61 87 91 ou sur info@paris-ateliers.org !

Attention : Pour les ateliers d’Ébénisterie, de Restauration de meubles et de Restauration de tableaux, merci de nous contacter par mail à l’adresse inscriptions@paris-ateliers.org avant toute inscription.

En période de lancement des inscriptions et donc de forte affluence sur notre site internet, la mise à jour des places disponibles ne pourra se faire instantanément. Nous vous remercions de votre compréhension.

Du lundi 22 septembre 2025 au lundi 22 juin 2026 :

L’inscription à un atelier dépend du tarif qui est fixé (A, B ou C) ainsi que de votre Quotient Familial !

Tout public.

Paris-Ateliers 7 rue Biscornet 75012 Paris

