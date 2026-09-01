Informations pratiques

Villers-Cotterêts

Paris Babel, histoire linguistique d’une ville-monde

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Une traversée passionnante de l’histoire de notre langue à l’échelle d’une ville-monde, Paris, en compagnie de l’auteur Gilles Siouffi.

Le livre de Gilles Siouffi, Paris Babel (Actes Sud), vient combler une lacune : aucun ouvrage n’avait jusqu’alors retracé l’histoire linguistique de Paris et de sa périphérie, des origines à ce début de XXIe siècle. Parce qu’elle concentre la plus large palette linguistique de France, la ville de Paris offre un fascinant laboratoire de normalisation, mais aussi de manipulations et de métissages des langues.

« Une érudition joyeuse, d’une allègre gourmandise de linguiste. » – Bernard Cerquiglini, Libération

Une traversée passionnante de l’histoire de notre langue à l’échelle d’une ville-monde, de l’arrivée de la tribu gauloise des Parisii au IIIe siècle av. J.-C… aux Jeux olympiques de 2024 !

Gilles Siouffi est professeur à Sorbonne Université et spécialiste de la langue française des XVIIe et XVIIIe siècles.

Rencontre suivie d’une séance de dédicace. .

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France

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English :

A fascinating journey through the history of our language, set against the backdrop of a global city—Paris—in the company of author Gilles Siouffi.

L’événement Paris Babel, histoire linguistique d’une ville-monde Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2026-09-04 par Agence Aisne Tourisme