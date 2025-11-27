PARIS BARBES TEL AVIV – COMEDIE DE GRENOBLE Grenoble

PARIS BARBES TEL AVIV Début : 2026-02-24 à 20:00. Tarif : – euros.

Antoine est un français laïc, trentenaire, aux idées racistes. Chez les étrangers, il n’aime que les suédoises plantureuses et les brésiliennes…Planté par ses deux colocs, il se voit dans l’obligation d’en trouver deux autres en moins d’une heure, sous peine d’expulsion. Mais quelle n’est pas sa réaction quand il voit Karim, musulman pro palestinien, puis Jonathan, juif sioniste débarquer chez lui… S’ensuit alors une situation explosive, de rires…Paris Barbès Tel-Aviv est une comédie à l’humour grinçant mais jamais méchant, pourfendant le politiquement correct et qui démontre que la tolérance passe par le rire, et que le rire c’est savoir rire des autres en sachant rire de soi. Parce qu’on peut rire de tout, à condition d’être tous ensemble.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE DE GRENOBLE 1 RUE PIERRE DUPONT 38000 Grenoble 38