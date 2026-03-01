Paris Basketball : c’est la March Madness à l’Adidas Arena ! Adidas Arena Paris
Au programme : trois rencontres de coupe d’Europe face à l’Olympiakos (10 mars), le LDLC ASVEL (12 mars) et le Partizan Blegrade (19 mars) et deux de championnat contre Gravelines-Dunkerque (15 mars) et Bourg-en-Bresse (22 mars).
A noter également :
- Une afterparty après le match face à l’ASVEL
- Un tournoi de basket étudiant avant la rencontre face à Bourg-en-Bresse
- Le Latino Game, en marge du match face à Gravelines-Dunkerque avec des batucadas, de la samba, des pinatas et des surprises à la mi-temps !
Un mois de mars particulièrement intense arrive l’Adidas Arena (18e) avec 5 matchs d’exception !
Du mardi 10 mars 2026 au dimanche 22 mars 2026 :
payant Tout public.
Adidas Arena 56 Boulervard Ney 75018 Paris
