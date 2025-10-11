Paris Basketball : le programme complet des matchs à domicile pour la saison 2025-2026 Adidas Arena Paris

Paris Basketball : le programme complet des matchs à domicile pour la saison 2025-2026 Adidas Arena Paris samedi 11 octobre 2025.

Après un exercice 2024/2025 magique, couronné par le titre de champion de France, le Paris Basketball remet son titre en jeu pour la saison 2025/2026 ! Voici les dates des prochains matchs à domicile de l’équipe parisienne en Betclic Elite (championnat de France) et en EuroLeague (coupe d’Europe).

* Les horaires sont à définir et/ou susceptibles d’évoluer.

Betclic Elite

2025

11 octobre : Monaco

Monaco 18 octobre : Dijon

Dijon 8 novembre : Limoges

Limoges 22 novembre : Le Portel

Le Portel 6 décembre : Saint-Quentin

Saint-Quentin 20 décembre : Cholet

Cholet 23 décembre : Strasbourg

EuroLeague

2025

9 octobre : Virtus Segafredo Bologna

Virtus Segafredo Bologna 15 octobre : Baskonia Vitoria-Gasteiz

Baskonia Vitoria-Gasteiz 17 octobre : Hapoel Ibi Tel Aviv

Hapoel Ibi Tel Aviv 28 octobre : Anadolu Efes Istanbul

: Anadolu Efes Istanbul 6 novembre : Bayern Munich

Bayern Munich 11 novembre : Panathinaikos

Panathinaikos 13 novembre : Valencia

Valencia 11 décembre : Zalgiris Kaunas

Zalgiris Kaunas 16 décembre : Barcelone

Barcelone 23 décembre : Belgrade

Du samedi 11 octobre 2025 au dimanche 28 juin 2026 :

