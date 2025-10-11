Paris Basketball : le programme complet des matchs à domicile pour la saison 2025-2026 Adidas Arena Paris
Après un exercice 2024/2025 magique, couronné par le titre de champion de France, le Paris Basketball remet son titre en jeu pour la saison 2025/2026 ! Voici les dates des prochains matchs à domicile de l’équipe parisienne en Betclic Elite (championnat de France) et en EuroLeague (coupe d’Europe).
* Les horaires sont à définir et/ou susceptibles d’évoluer.
Betclic Elite
2025
- 11 octobre : Monaco
- 18 octobre : Dijon
- 8 novembre : Limoges
- 22 novembre : Le Portel
- 6 décembre : Saint-Quentin
- 20 décembre : Cholet
- 23 décembre : Strasbourg
L’ensemble du calendrier Betclic Elite
EuroLeague
2025
- 9 octobre : Virtus Segafredo Bologna
- 15 octobre : Baskonia Vitoria-Gasteiz
- 17 octobre : Hapoel Ibi Tel Aviv
- 28 octobre : Anadolu Efes Istanbul
- 6 novembre : Bayern Munich
- 11 novembre : Panathinaikos
- 13 novembre : Valencia
- 11 décembre : Zalgiris Kaunas
- 16 décembre : Barcelone
- 23 décembre : Belgrade
L’ensemble du calendrier Euroleague
