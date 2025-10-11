Paris Basketball : le programme complet des matchs à domicile pour la saison 2025-2026 Adidas Arena Paris

Après un exercice 2024/2025 magique, couronné par le titre de champion de France, le Paris Basketball remet son titre en jeu pour la saison 2025/2026 ! Voici les dates des prochains matchs à domicile de l’équipe parisienne en Betclic Elite (championnat de France) et en EuroLeague (coupe d’Europe).

Betclic Elite

2025

  • 11 octobre : Monaco
  • 18 octobre : Dijon
  • 8 novembre : Limoges
  • 22 novembre : Le Portel
  • 6 décembre : Saint-Quentin
  • 20 décembre : Cholet
  • 23 décembre : Strasbourg

L’ensemble du calendrier Betclic Elite

EuroLeague

2025

  • 9 octobre : Virtus Segafredo Bologna
  • 15 octobre : Baskonia Vitoria-Gasteiz
  • 17 octobre : Hapoel Ibi Tel Aviv
  • 28 octobre : Anadolu Efes Istanbul
  • 6 novembre : Bayern Munich
  • 11 novembre : Panathinaikos
  • 13 novembre : Valencia
  • 11 décembre : Zalgiris Kaunas
  • 16 décembre : Barcelone
  • 23 décembre : Belgrade

L’ensemble du calendrier Euroleague

