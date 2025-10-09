PARIS BASKETBALL vs VIRTUS BOLOGNA – ADIDAS ARENA Paris
PARIS BASKETBALL VS VIRTUS BOLOGNAADIDAS ARENAEUROLEAGUE 2025-2026Limité à 7 places par commande.Après un parcours incroyable ponctué d’un quart de finale épique en EuroLeague, venez vivre le retour de l’expérience Paris Basketball pour ce match face à la Virtus Bologne à partir de 19€ !
ADIDAS ARENA BOULEVARD NEY 75018 Paris 75