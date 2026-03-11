Paris canaille Saison 2 Cabaret les swings Fête des Mères-Déjeuner spectacle au Le Cabaret Gaillard

6 Rue Louis Lépine Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Paris Canaille saison 2 est une invitation à flâner, chanter, aimer et rêver, sans jamais vraiment savoir où s’arrête la ville… et où commence le spectacle.

Pour accompagner ce moment d’évasion, profitez d’un repas convivial et raffiné élaboré par Le Café de Paris, véritable acteur de la bistronomie Briviste.

Plusieurs menus sont disponibles pour vous satisfaire.

Billet Spectacle seul 42,70€

Menu Gaillard* Hors boissons 74,70€

Menu Gaillard 32€ + Spectacle 42,70€

Billetterie disponible en ligne et point de vente à l’Office du Tourisme de Brive

Ouverture des portes 11h45 Déjeuner 12h30 et spectcale 14h .

6 Rue Louis Lépine Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Paris canaille Saison 2 Cabaret les swings Fête des Mères-Déjeuner spectacle au Le Cabaret Gaillard Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-09 par Brive Tourisme